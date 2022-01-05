Актау, Казахстан, 5 января, 2022, 17:14 — ИА Регнум. В казахстанском городе Актау в настоящее время не функционирует аэропорт. Об этом 5 января сообщили ТАСС в представительстве авиакомпании Air Astana.

Skitterphoto В аэропорту

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По данным представителей авиакомпании, рейсы из столицы Казахстана в этот город отменены.

Отмечается, что в авиакомпании не назвали причины остановки работы воздушной гавани.

Как передавало ИА REGNUM, акции протеста, поводом для которых стало повышение стоимости сжиженного газа за литр, проходят в нескольких городах Казахстана уже несколько дней.