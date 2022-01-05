Челябинск, 5 января, 2022, 17:12 — ИА Регнум. В Челябинске завершена проверка по факту травмирования составителя поездов. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Ysia.ru Прокуратура

Инцидент произошёл 17 ноября в вагонном ремонтном депо Челябинск АО «ВРК-2». Проверяющие установили, что работники предприятия не обеспечили передаче локомотивной бригаде команд по регистрируемым каналам маневровой радиосвязи. В результате вовремя маневровых работ вместо пяти тормозных башмаков был уложен всего один. Это привело к отцепке вагонов до получения от составителя поездов соответствующего доклада об их закреплении, столкновению вагонов и и травмированию работника.

Также были вскрыты и другие нарушения. Начальнику депо прокурор внёс представление, по результатам рассмотрения которого виновное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности. Также виновное лицо оштрафовали.

Кроме того, следственный орган проводит процессуальную проверку. Её ход находится у прокурора на контроле.