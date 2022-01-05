Грозный, 5 января, 2022, 17:08 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал народ Казахстана не разрушать государство, сравнив события в республике со сценарием начала военных кампаний в Чечне. Об этом Кадыров рассказал в Instagram.

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Нам судьба Казахстана не безразлична. Мой отец родился там, там похоронен брат моего дедушки. Нас приютил в самые сложные времена наш братский казахстанский народ. Из-за цен на газ люди вышли: разрушают, убивают. Зачем разрушать? Зачем агрессивно вести себя? Бить милиционеров. Они совершают преступления и за это в последующем получат наказание», — сказал Кадыров.

«Дорогие казахские братья и сестры, остановитесь, такие действия ни к чему хорошему не приведут. Мы всегда вспоминаем Казахстан добрым словом, поэтому прошу вас не разрушать государство и свой народ. Война никогда не приносит ничего хорошего», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде городов Казахстана из-за недовольства гражданами резким ростом цен на сжиженный газ второй день проходят беспорядки. Наиболее острая ситуация сложилась в Алма-Ате. Также столкновения с полицией 5 января начались в Актюбинске.