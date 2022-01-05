Москва, , 17:06 — REGNUM 24-летний форвард пражской «Славии» и сборной Чехии по футболу Ян Кухта в ближайшее время подпишет контракт с московским «Локомотивом». Соглашение будет рассчитано на четыре года. Эту информацию 5 января подтвердил агент футболиста Милан Мартынович.

Федор Смолов и Рафал Агустиняк Алексей Колчин © ИА REGNUM

Также сообщается, что «железнодорожники» заплатят «Славии» 5 миллионов евро за трансфер Кухты.

В текущем сезоне Ян Кухта принял участие в 22-х матчах за чешский клуб во всех турнирах, в которых отметился двенадцатью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» и «Динамо» согласовали трансфер 31-летнего форварда «железнодорожников» Федора Смолов за 10 миллионов рублей.