Бишкек, , 17:05 — REGNUM Пресс-секретарь президента Киргизии Эрбол Султанбаев прокомментировал происходящие в Казахстане акции протеста, переросшие в массовые беспорядки, передают киргизские СМИ сегодня, 5 января.

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Следите за развитием событий в трансляции: «Протесты в Казахстане против высоких цен на газ — трансляция»

По словам официального представителя главы государства, в руководство Киргизии следит за развитием событий в соседней стране.

«Киргизская сторона уверена, что удастся найти верное и взаимоприемлемое решение, которое будет направлено на общее благо казахского народа и будущего страны», — сказал Султанбаев.

ИА REGNUM напоминает, что последние несколько дней в нескольких городах Казахстана проходят акции протеста, поводом для которых стало повышение стоимости сжиженного газа с 60 до 120 тенге (с 10,4 до 20,8 рубля) за литр.

Жители Актау, Жанаозена, Алма-Аты и казахской столицы вышли на митинги и перекрыли дороги.

После того, как цену на автогаз по решению казахских властей вернули до первоначального уровня, а правительство ушло в отставку, акции протеста в Казахстане не прекратились, а переросли в массовые беспорядки, столкновения с полицией, захват госучреждений и оружейных магазинов, массовые грабежи и погромы.

В Нур-Султане, Алма-Ате, Аламатинской и Мангистауской областях введено чрезвычайное положение до 19 января.