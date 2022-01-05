Берлин, 5 января, 2022, 17:02 — ИА Регнум. За политическое решение конфликта на Украине выступает правительство Германии. Об этом 5 января заявил официальный представитель правительства страны Штеффен Хебештрайт в Берлине.

(сс) Цуканов М.В Трехсторонние переговоры России, Германии и Франции

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Он также выразил надежду, что переговоры в Москве, которые пройдут 6 января на уровне советников России, Германии и Франции, будут способствовать деэскалации ситуации вокруг Украины.

«Мы (власти Германии) рады, что эти переговоры состоятся», — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

При этом Хебештрайт добавил, что только политическое решение может быть у конфликта вокруг Украины.

Как передавало ИА REGNUM, 31 декабря российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что на любые возможные провокации со стороны украинских властей в Донбассе, где проживают сотни тысяч граждан РФ, будет дан адекватный ответ.