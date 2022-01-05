Краснодар, , 17:00 — REGNUM 44-летний белорусский тренер Виктор Гончаренко 5 января был отправлен в отставку с поста главного тренера «Краснодара». Об этом сообщили на официальном сайте клуба из Краснодара.

Виктор Гончаренко (сс) Антон Зайцев. soccer.ru

Виктор Михайлович Гончаренко возглавил «Краснодар» 6 апреля 2021 года после московского ЦСКА, из которого специалист был уволен за плохие последние результаты команды в Лиге Европы с Российской Премьер-лиге.

На данный момент «Краснодар», одержав восемь побед и потерпев пять поражений, набрал 29 очков и расположился на пятой позиции в турнирной таблице Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22.

В 19-м туре РПЛ, который состоится 27 февраля, «быки» сыграют с московским «Локомотивом». Встреча пройдет на стадионе «Краснодар».