Бишкек, , 16:58 — REGNUM Киргизские власти пока не планируют предпринимать какие-либо меры в связи с протестами и массовыми беспорядками в Казахстане. Об этом сообщил зампредседателя кабинета министров Киргизии Эдиль Байсалов на своей странице в Twitter сегодня, 5 января.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В Бишкеке нет ни малейших сомнений в том, что ближайший нам братский народ и мудрое руководство соседнего государства способны самостоятельно решить все стоящие перед ними вопросы», — подчеркнул вице-премьер-министр.

Отметим, пока ни президент Киргизии, ни представители правительства официально не отреагировали на происходящие в Казахстане события.

ИА REGNUM напоминает, что после Нового года на юге Казахстана начались митинги, поводом для которых стал рост цены на автомобильный сжиженный газ с 60 до 120 тенге (с 10,4 до 20,8 рубля) за литр.

По решению казахских властей стоимость автогаза вернули к первоначальному размеру, а правительство ушло в отставку.

Но, несмотря на это, акции протеста в Актау и Жанаозене, а затем и в Алма-Ате переросли в массовые беспорядки, столкновения с полицией, захват административных зданий, погромы и грабежи, а также расхищение оружия.

В настоящее время в Алма-Ате, Аламатинской и Мангистауской областях введено чрезвычайное положение до 19 января.