Челябинск, 5 января, 2022, 16:56 — ИА Регнум. В аэропорту Челябинска 5 января произошла поломка телетрапа. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Андрей Репин ИА REGNUM Телетрап — сложный механизм, требующий ювелирной точности в работе

Авария была выявлена при высадке пассажиров самолёта, прибывшего из Москвы. Лайнер отбуксировали на стоянку. Людей высадили в штатном режиме.

По факту произошедшего прокуратура проводит проверку. В ходе неё предстоит в том числе оценить и состояние техники, предназначенной для обслуживания пассажиров.