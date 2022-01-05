Лондон, , 16:56 — REGNUM Сегодня, 5 января, в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» «Челси» в первом матче полуфинала Кубка Английской Лиги 2021/22 сыграет с «Тоттенхэмом». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.

Ответная встреча состоится через неделю, 12 января. Матч пройдет в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».

В последний раз «Челси» и «Тоттенхэм» играли между собой 19 сентября 2021 года. Тот матч завершился крупной победой «пенсионеров» со счетом 3:0. Забитыми мячами в составе «Челси» отметились Тиаго Силва (49' Маркос Алонсо), Н’Голо Канте (57' Матео Ковачич) и Антонио Рюдигер (90+2' Тимо Вернер).