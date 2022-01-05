Токаев: власти получают многочисленные просьбы граждан о защите их жизней
Астана, 5 января, 2022, 16:54 — ИА Регнум. Власти Казахстана получают многочисленные просьбы жителей страны о защите их жизней, заявил 5 января в ходе обращения к нации глава республики Касым-Жомарт Токаев.
Kremlin.ru
Касым-Жомарт Токаев
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По его словам, толпы бандитов в Алма-Ате издеваются над военнослужащими, водят их голыми по улицам, грабят магазины.
Как сообщало ИА REGNUM, в ряде городов Казахстана из-за недовольства гражданами резким ростом цен на сжиженный газ второй день проходят беспорядки. Наиболее острая ситуация сложилась в Алма-Ате. Также столкновения с полицией 5 января начались в Актюбинске.