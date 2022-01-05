Турин, Италия, 5 января 2022, 16:52 — REGNUM 29-летний таранный форвард «Атлетико» и сборной Испании Альваро Мората, который в текущем сезоне выступает за «Ювентус» на правах аренды, останется в итальянской команде до конца сезона. Об этом 5 января сообщил главный тренер туринского клуба Массимилиано Аллегри.
Ранее главный тренер «Барселоны» Хави заявлял, что трансфер Альваро Мораты практически согласован. Также эту информацию подтверждала испанская газета Marca.
В текущем сезоне, выступая за «Ювентус», Альваро Мората принял участие в 23-х матчах за «старую синьору» в рамках Серии А и Лиги Чемпионов УЕФА, в которых отметился семью забитыми мячами.