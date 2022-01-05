Турин, Италия, 5 января, 2022, 16:52 — ИА Регнум. 29-летний таранный форвард «Атлетико» и сборной Испании Альваро Мората, который в текущем сезоне выступает за «Ювентус» на правах аренды, останется в итальянской команде до конца сезона. Об этом 5 января сообщил главный тренер туринского клуба Массимилиано Аллегри.

Кирилл Венедиктов Альваро Мората

Ранее главный тренер «Барселоны» Хави заявлял, что трансфер Альваро Мораты практически согласован. Также эту информацию подтверждала испанская газета Marca.

В текущем сезоне, выступая за «Ювентус», Альваро Мората принял участие в 23-х матчах за «старую синьору» в рамках Серии А и Лиги Чемпионов УЕФА, в которых отметился семью забитыми мячами.