Тула, 5 января 2022, 16:52 — REGNUM Пункт обогрева развёрнут на месте крупной аварии с участием нескольких десятков автомобилей в Тульской области 5 января, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона.
Также уже в ближайшее время обещают восстановить нормальное движение, нарушенное из-за аварии — сейчас в сторону Москвы образовался затор.
Как сообщало ИА REGNUM, более 40 автомобилей столкнулись на трассе М-4 «Дон» днём 5 января. Известно об 11 пострадавших, в том числе ранены двое детей — они находятся в состоянии средней тяжести.