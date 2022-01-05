Тула, , 16:52 — REGNUM Пункт обогрева развёрнут на месте крупной аварии с участием нескольких десятков автомобилей в Тульской области 5 января, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

«На место происшествия выдвинулся передвижной пункт обогрева для оказания помощи водителям. Сотрудники МЧС применяют спецоборудование для спасения пострадавших из автомобилей», — сообщили в управлении.

Также уже в ближайшее время обещают восстановить нормальное движение, нарушенное из-за аварии — сейчас в сторону Москвы образовался затор.

Как сообщало ИА REGNUM, более 40 автомобилей столкнулись на трассе М-4 «Дон» днём 5 января. Известно об 11 пострадавших, в том числе ранены двое детей — они находятся в состоянии средней тяжести.