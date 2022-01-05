Турин, Италия, , 16:49 — REGNUM 5 января главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подтвердил, что 31-летний центральный полузащитник сборной Уэльса Аарон Рэмзи покинет итальянский клуб в зимнее трансферное окно. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

Аарон Рэмзи (сс) Ardfern

В текущем сезоне из-за мышечной травмы Аарон Рэмзи принял участие лишь в пяти матчах за «старую синьору» во всех турнирах, проведя на поле суммарно 112 минут и получив одну желтую карточку.

Аарон Рэмзи выступает за «Ювентус» с 1 июля 2019 года после перехода из лондонского «Арсенала» на правах свободного агента. Текущее соглашение валлийского полузащитника с туринским клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.