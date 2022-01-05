Ростов-на-Дону, , 16:44 — REGNUM В 2022 году начнётся строительство канализационного коллектора №62, который необходим для создания микрорайона на территории бывшего аэропорта Ростова-на-Дону. На эти цели донской регион получит кредит в размере 7,2 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 5 января.

Строительство Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Протяженность коллектора 6,5 километра. Объект обеспечит прием стоков от жилых домов Кировского и Пролетарского районов, а также обеспечит канализование объектов комплексной застройки на территории старого аэропорта.

«Предстоит возвести большой объем жилья, деловой недвижимости. Безусловно, начинать нужно с инженерной инфраструктуры. Задача — синхронизировать возведение жилья и социальных объектов, и для этого также необходима инженерная инфраструктура», — отметил донской губернатор Василий Голубев.

К строительству жилых домов предполагается приступить в 2024 году. В результате к 2036 году Ростовская область получит дополнительно 1,5 млн кв. метров жилья.

ИА REGNUM сообщало, что на проспекте Шолохова ранее планировалось создать правительственный квартал, разработкой которого должны были заняться французские архитекторы. Вместе с недвижимостью на месте воздушной гавани предполагалось также построить крупнейшую в Европе пешеходную зону.