Воронеж, , 16:44 — REGNUM Два человека погибли в результате автоаварии с участием маршрутного автобуса в Воронеже днём 5 января, сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария произошла около 15:00 на ул. Новосибирская, в районе дома №84Б. П предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Гранта», женщина 1994 года рождения, не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автобусом ЛиАЗ, следовавшим по маршруту №14В.

В результате аварии погибли пассажиры легкового автомобиля, мужчина и месячный ребёнок, травмы получили водитель и ещё один ребенок.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 5 января, в Воронеже в результате ДТП с участием автобуса пострадали 11 человек.