Тула, 5 января, 2022, 16:37 — ИА Регнум. Массовое ДТП с участием более чем 40 автомобилей произошло в Тульской области на трассе М-4 «Дон» днём 5 января. В результате аварии травмы получили 11 человек, в том числе двое детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUMв управлении пресс-службы правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По уточненным данным, авария произошла на 217 км федеральной автодороге М-4, столкнулись более 40 автомобилей.

Пострадавшие дети находятся в состоянии средней степени тяжести, их госпитализируют я в Тульскую областную детскую больницу и Новомосковскую городскую клиническую больницу. Четверо мужчин и одна женщина с травмами различной степени тяжести госпитализируются в медучреждения Тулы, Узловой и Новомосковска. Четырем пострадавшим оказана медицинская помощь на месте.

В районе ДТП в настоящее время я образовался затор в сторону Москвы. Для ликвидации последствий происшествия направлены сотрудники МЧС, скорой медицинской помощи и ГИБДД. Работу служб по поручению губернатора координируют заместитель председателя правительства региона Александр Шаламов и замминистра здравоохранения Михаил Малишевский.