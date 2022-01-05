Москва, 5 января, 2022, 16:29 — ИА Регнум. Мировая экономика еще долго будет ощущать последствия коронакризиса и особенно это скажется на уровне инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 января заявил доцент департамента мировых финансов финансового университета при правительстве РФ Лазарь Бадалов.

Иван Шилов ИА REGNUM Доходы

«Единственный стимул для роста реальных доходов населения в 2022 году — это поддержка государства, — сказал Бадалов. — Собственно говоря, в 2021 году ситуация с реальными доходами населения сложилась именно так — единовременные выплаты на детей, пенсионерам, многодетным семья помогли не допустить падения реальных доходов населения по итогам года».

Как полагает экономист, в 2022 году инфляция сохранится на высоком уровне и продолжит поглощать доходы населения.

«Мировая экономика еще долго будет ощущать последствия коронакризиса, особенно это скажется на уровне инфляции, а для России, кроме проблем с последствиями коронакризиса, еще сохранятся риски внешнеэкономических санкций. Вот что будет главными рисками в 2022», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть версия, что правительству России придется вновь отложить планы по значительному сокращению числа бедных.