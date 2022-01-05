Ростов-на-Дону, , 16:29 — REGNUM В 2022 году начнётся модернизация трамвайного сообщения в Ростове-на-Дону. В настоящее время обсуждается трассировка линий, конкретные схемы движения. В июле планируется определить подрядчика и получить финансирование. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Трамвай Дарья Драй © ИА REGNUM

«В 2022 году мы должны начать активную фазу модернизации трамвайного сообщения в Ростове-на-Дону. Необходимо создать в донской столице систему современного скоростного трамвайного движения, которая соединит центр города с развивающимися микрорайонами», — отметил донской губернатор Василий Голубев.

Параллельно с модернизацией трамвая в Ростове-на-Дону будет вестись работа над проектом «Донской экспресс», который свяжет областной центр с аэропортом «Платов».

ИА REGNUM напоминает, что проект «Донской экспресс"оценивается в 110 млрд рублей. Объём инвестиций в проект модернизации ростовского трамвая превысил 51 млрд рублей.

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