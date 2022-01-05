Ростов-на-Дону, 5 января, 2022, 16:19 — ИА Регнум. В первые дни 2022 года в Ростовской области произошло 52 пожара, что почти вдвое меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 5 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Жертвами возгораний стали семь человек, что меньше на 40%, чем за аналогичный период 2021 года. Основными причинами пожаров стали неосторожное обращение с огнём при курении и нарушение правил использования электроприборов.

С начала 2022 года на Дону особое внимание уделяется противопожарной безопасности. С населением проводятся профилактические беседы и инструктажи, проверяется состояние печей и электрооборудования.