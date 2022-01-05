Астана, 5 января, 2022, 16:17 — ИА Регнум. В Казахстане в ходе противостояния силовиков с протестующими погибли полицейские, заявил 5 января президент республики Касым-Жомарт Токаев в своем очередном обращении к нации.

Akorda.kz Касым-Жомарт Токаев

«В ходе противостояний в Казахстане были убиты сотрудники правоохранительных органов», — заявил Токаев.

Также он добавил, что вступает в должность председателя Совета безопасности, который ранее возглавлял экс-глава республики Нурсултан Назарбаев.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ряде городов Казахстана из-за недовольства гражданами резким ростом цен на сжиженный газ второй день проходят беспорядки. Наиболее острая ситуация сложилась в Алма-Ате. Также столкновения с полицией 5 января начались в Актюбинске.