Пекин, , 16:17 — REGNUM Власти Китая, которые поддерживают меры казахстанской стороны по защите общественной безопасности, верят в нормализацию ситуации в Казахстане. Об этом 5 января сообщили в министерстве иностранных дел КНР.

Флаги Китая и Казахстана

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«Китай поддерживает усилия казахстанской стороны по восстановлению общественного порядка», — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Как передавало ИА REGNUM, беспорядки проходят в ряде городов Казахстана уже второй день из-за недовольства местными жителями резким ростом цен на сжиженный газ. Наиболее острая ситуация сложилась в Алма-Ате.

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