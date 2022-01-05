Орск, Оренбургская область, 5 января, 2022, 16:16 — ИА Регнум. В муниципальном унитарном предприятии «САТУ» города Орска Оренбургской области силовики провели выемку документов. Об этом пишут СМИ.

Документы

Визит правоохранителей произошёл 5 января. В пресс-службе мэрии порталу Урал56 подтвердили этот факт и отметили, что силовики проверяют документы.

Какие-либо выводы можно будет сделать после окончания проверки. Тогда же в мэрии смогут дать комментарии по ситуации.