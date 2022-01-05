Астана, 5 января, 2022, 16:14 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января опроверг слухи о том, что он бежал из страны из-за протестов. Он сделал обращение к народу по республиканским телеканалам.

Akorda.kz Касым-Жомарт Токаев

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«Чтобы ни было я буду находиться в столице. Это моя конструктивная обязанность быть вместе с народом», — сказал глава государства.

Он добавил, что Совет безопасности республики будет действовать «максимально жёстко» в отношении нарушителей порядка. Кроме того, Токаев пообещал представить общественности предложения по политической трансформации республики.

Напомним, в ряде городов Казастана из-за недовольства гражданами резким ростом цен на газ второй день проходят беспорядки. Наиболее острая ситуация сложилась в Алма-Ате. Также столкновения происходят в Актюбинске.