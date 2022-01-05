Таллин, , 16:12 — REGNUM

Паром Марина Каширская © ИА REGNUM

Цены билетов на паромы, курсирующие между островами Сааремаа и Хийумаа и материковой Эстонии вырастут более чем на треть. Об этом сообщило эстонское «Радио 4» со ссылкой на решение министерства экономики и коммуникаций страны.

Пока переправа на пароме обходится пассажиру, путешествующему на автомобиле, в 8,4 евро за автомобиль и 3 евро за пассажирский билет. С февраля 2022 года за автомобиль придется заплатить 12 евро и 4,3 евро за билет для пассажира.

Министр экономики и коммуникации Таави Аас объяснил повышение цен заметным ростом цен на топливо и увеличением зарплат работников паромных компаний. Кроме того, возникла необходимость в дополнительных рейсах.

При этом подчеркивается, что повышение цен коснется исключительно туристов, а не жителей островов. Посещаемость островов, по словам Ааса, растет с каждым годом. Рост цен на билеты принесет государству, по предварительным прогнозам, около двух миллионов евро.