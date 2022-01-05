Нур-Султан, , 16:11 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем очередном обращении к нации заявил, что будет находиться в столице страны Нур-Султане, «что бы ни было».

Касым-Жомарт Токаев Akorda.kz

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Он завил, что вступает в должность председателя Совета безопасности, который ранее возглавлял Нурсултан Назарбаев.

«С сегодняшнего дня председатель Совета Безопасности намерен действовать жёстко», — заявил он.

«Чтобы ни было я буду находиться в столице», — добавил Токаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде городов Казахстана из-за недовольства гражданами резким ростом цен на сжиженный газ второй день проходят беспорядки. Наиболее острая ситуация сложилась в Алма-Ате. Также столкновения с полицией 5 января начались в Актюбинске.

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