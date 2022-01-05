Рига, 5 января, 2022, 16:11 — ИА Регнум. Высокие показатели смертности от коронавируса в Латвии свидетельствуют о системных проблемах при лечении ковид-пациентов. Об этом эпидемиолог Никита Троянский заявил в эфире новостной программы «ТЧК» латвийского портала rus.lsm.lv.

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«Есть системная проблема в том, как мы лечим пациентов на ранних этапах. В больницах, возможно, что-то не так», — считает эпидемиолог.

Он указал на прямую взаимосвязь между ростом числа ковид-больных в больницах и ростом смертности от ковида именно в медучреждениях. Троянский предположил, что на пике поступления ковид-зараженных медицинского персонала не хватает на всех пациентов, внимание и контроль ослабевают, медработники устают физически и психологически, а койки в отделениях интенсивной терапии все время заняты.

Троянский также считает важным обсудить, как проходит лечение на ранних стадиях — до того, как человек попадает в больницу. По его мнению, работа семейных врачей, которые находятся на первом рубеже как общения с больными, так и процесса вакцинации, вызывает вопросы: «Думаю, с одной стороны, у нас достаточно мало семейных врачей, и они перегружены. И у них мало персонала, который им помогает». Он добавил, что ознакомился с документом, которым семейные врачи должны руководствоваться при профилактике коронавируса на ранних стадиях, чтобы человек не попал в больницу: «В моем понимании, не особо полезный документ. Скажу честно, мне он не понравился. И этот вопрос нужно серьезно исследовать».

В декабре 2021 года, по подсчетам rus.lsm.lv, в Латвии скончались в общей сложности 364 человека, в ноябре — 963, в октябре — 536 человек, в сентябре — 139, в августе — 23, в июле — 43, июне — 137, в мае — 245, в апреле — 232 человека, в марте — 281, в феврале — 423 человека, в январе — 560 человек, в декабре 2020-го — 429.