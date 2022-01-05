Москва, , 16:05 — REGNUM Ввести пожизненный административный надзор за педофилами и исключить возможность их условно-досрочного освобождения (УДО) предложила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 5 января.

Анна Кузнецова Deti.gov.ru

«Надо ввести пожизненный административный надзор, организовать наблюдение, исключить возможность условно-досрочного освобождения, штрафов», — сказала Кузнецова.

Она напомнила, что законопроект о пожизненном заключении для педофилов, в том числе рецидивистов Госдума уже приняла в первом чтении.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Костроме задержали двоих мужчин, подозреваемых в жестоком убийстве пятилетней девочки.

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