Москва, , 16:03 — REGNUM Сотрудники холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в Роскосмос) разработали проект перспективной солнечной космической электростанции, которая сможет использоваться для снабжения электроэнергией спутников и труднодоступных районов Земли. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Спутник Russianspacesystems.ru

Комплекс солнечной космической электростанции будет состоять из двух сегментов: передающего и принимающего модуля. Передающий модуль выводится на околоземную орбиту, где разворачивает солнечные экраны площадью 70 кв. м. Предполагается, что такие модули будут размещаться на солнечно-синхронных орбитах с наклонением 82°, 90° и 98°.

Принимающий модуль состоит из системы наземных мобильных антенн, которые могут получать энергию с космического аппарата по лазерному каналу. Далее электроэнергия может передаваться наземным потребителям. Отмечается, что размещённый на орбите комплекс также сможет использоваться для передачи энергии другим космическим аппаратам для их оперативной подзарядки. Точное наведение лазерного пучка будет обеспечиваться специальным программным комплексом.

Инженер-исследователь отделения разработки перспективной аппаратуры РКС Мария Баркова объяснила, что при прохождении через атмосферу Земли солнечные лучи резко теряют свою энергоэффективность. Поэтому при использовании солнечных батарей в открытом космосе их КПД оказывается выше в десятки раз.

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