Москва, , 16:03 — REGNUM Более 45 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом 5 января свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Самолет PublicDomainPictures

Так, по состоянию на 16:01 мск в аэропорту «Домодедово» задержано 26 рейсов, еще два отменено; в аэропорту «Внуково» задержано 12 авиарейсов, еще один отменен; в аэропорту «Шереметьево» задержано семь рейсов, еще один отменен.

Причины задержки и отмены авиарейсов в воздушных гаванях не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в МЧС РФ сообщили, что из-за надвигающегося на Москву циклона объявлено экстренное предупреждение.