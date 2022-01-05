Москва, , 15:59 — REGNUM Депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия») надеется, что президент Казахстана не повторит опыт президентов Украины и Киргизии.

Александр Хинштейн Er.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Протесты в Казахстане против высоких цен на газ — трансляция»

«Очень надеюсь, что ситуация в Казахстане нормализуется, а президент Токаев — не повторит печального опыта Януковича и Акаева, позорно бежавших и предавших своих сторонников. Итог этому слишком хорошо известен», — отметил Хинштейн в телеграм-канале.

Страшно, что «оранжевые методички» продолжают демонстрировать свою эффективность, указал парламентарий.

«Но самое страшное, что такими методами — погромами, захватами карет «Скорой помощи», избиениями полицейских — невозможно построить никакой «дивный, новый мир», — добавил Хинштейн.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел в Алма-Ате, Мангистауской и Алматинской областях режим чрезвычайного положения до 19 января и комендантский час, который будет действовать с 23:00 до 07:00.

Читайте ранее в этом сюжете: Слуцкий: важно удержать ситуацию в Казахстане в правовом русле