Санкт-Петербург, 5 января, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Петербургский ресторатор Александр Коновалов сообщил, что бойкотирует QR-коды, которые Смольный обязал рестораны и кафе проверять у своих посетителей при входе. Об этом 5 января бизнесмен написал на своей странице в Instagram.

Александр Полегенько ИА REGNUM Проверка QR-кода

«Мы живем в страшное время сбывшихся утопий, — написал Коновалов.— Для меня куриные коды это последний рубеж, отделяющий нашу страну от цифрового концлагеря».

Ввиду чего он принял решение бойкотировать QR-коды и объявил, что в 50 принадлежащих ему и партнерам заведениях просить предъявлять QR-коды не будут.

«Я убеждён, что если бы предприниматели массово не исполняли фашистские незаконные постановления, ничего общего не имеющих с заботой о нашем здоровье, этого гадства бы не было», — подытожил ресторатор.