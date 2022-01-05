Ростов-на-Дону, 5 января, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Ростовская область может установить рекорд по объёму строительства жилья. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

«По итогам 2021 года ожидается, что в Ростовской области будет введено не менее 2 млн 650 тыс. кв. метров жилья. Это будет историческим рекордом», — написал глава региона в Instagram.

ИА REGNUM сообщало, что Россия в 2021 году достигла рекордных показателей в сфере строительства жилья — 90 млн кв. метров. Об этом заявил в ходе ежегодной большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.