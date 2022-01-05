Таллин, , 15:53 — REGNUM Лимит иммиграции на 2022 год в Эстонии определен на уровне 1 311 человек, что в четыре раза меньше, чем в 2021 году. Об этом сообщила Эстонская Торгово-промышленная палата на своем сайте.

Чемоданы

В то же время 1 311 легальных иммигрантов — это максимально допустимый размер, который в настоящее время разрешен Законом об иностранцах.

300 представителей иммиграционного лимита зарезервированы для промышленности страны, в строительство можно привлечь до 200 иммигрантов, в транспортную сферу и хранение — 100.

При этом довольно высоко число мест, выделенных для представителей культуры и спорта — на спортсменов, тренеров, судей и спортивный персонал выделено 26 мест, на творческих работников — 23.

5 видов на жительство выделено для тех иностранцев, кто приедет в 2022 году в Эстонию на основании международного договора.

Отмечается, что лимит на иммигрантов касается только граждан третьих стран, не относящихся к Евросоюзу, странам англоязычного Запада и Японии.