Москва, , 15:50 — REGNUM Без зрителей состоится из-за введённого в Нур-Султане режима чрезвычайного положения (ЧП) матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с участием местного клуба «Барыс» и магнитогорской команды «Металлург». Об этом 5 января сообщает пресс-служба КХЛ.

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«В связи с введением в Нур-Султане режима чрезвычайного положения и соответствующим запретом на проведение массовых мероприятий допуск зрителей на матч КХЛ <…> между «Барысом» и «Металлургом» невозможен», — говорится в сообщении.

Также в КХЛ попросили болельщиков обеих команд отнестись к сложившейся ситуации с пониманием и не покидать дома и места пребывания.

«Все средства, потраченные на билеты, будут возвращены, информацию о механизме возврата будет опубликована на сайте «Барыса» дополнительно. В связи с отсутствием интернета в Нур-Султане ХК «Барыс» не имеет возможности опубликовать данный материал на своих ресурсах», — добавляется в сообщении.

Отметим, матч между «Барысом» и магнитогорским «Металлургом» должен пройти позднее 5 января и начнется в 16:30 мск.