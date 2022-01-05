Нур-Султан, , 15:50 — REGNUM Председатель ОБСЕ Збигнев Рау призвал к деэскалации ситуации с протестами в Казахстане.

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«Как председатель ОБСЕ я внимательно слежу за текущими событиями в Казахстане… Призываю к деэскалации ситуации и началу диалога в полном соответствии с обязательствами в рамках ОБСЕ», — написал он в Twitter и подчеркнул, что насилие никогда не является верным ответом на проблемы.

2 января жители Казахстана вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ.

Президент Казахтана ввел в Мангистауской области, а также в Алма-Ате и Нур-Султане чрезвычайное положение — до 19 января.