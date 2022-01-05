Москва, , 15:46 — REGNUM Важно удержать ситуацию в Казахстане в правовом русле и не дать ей воспользоваться силам, заинтересованным в дестабилизации. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 января, об этом завил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Леонид Слуцкий Duma.gov.ru

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«Сейчас важно, как никогда удержать ситуацию в правом русле и не дать воспользоваться ею силам, заинтересованным в общей дестабилизации в государствах постсоветского пространства, не допустить кровопролития и жертв», — отметил Слуцкий.

В Госдуме надеются на скорейшую нормализацию ситуации в Казахстане.

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