Астана, 5 января, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ближайшее время выступит с обращением к народу. Об этом 5 января сообщил пресс-секретарь главы республики Берик Уали в соцсети Facebook.

Akorda.kz Касым-Жомарт Токаев

Он сообщил, что обращение будут транслировать республиканские каналы. Оно будет посвящено сложной ситуации, сложившейся в стране.

Напомним, в ряде городов Казахстана из-за недовольства гражданами резким ростом цен на сжиженный газ второй день проходят беспорядки. Наиболее острая ситуация сложилась в Алма-Ате. Также столкновения с полицией 5 января начались в Актюбинске.