Таллин, 5 января, 2022, 15:44 — ИА Регнум. В последнюю неделю 2021 года первую прививку вакциной от коронавируса COVID-19 в Эстонии сделали всего 3 077 человек, неделей ранее — 2 584. Об этом сообщил местный портал rus.err.ee со ссылкой на данные Департамента здоровья.

Пресс-служба правительства Челябинской области Вакцина

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По словам психолога-бихевиориста Андеро Уусберга, причиной снижения темпа стали праздничный период и спад заболеваемости в конце осени.

«Динамика первых доз в прошлом году совпадала с волнами вируса. Конечно, резкий рост был в мае и июне, когда появилась возможность вакцинироваться. А затем начался спад», — прокомментировал он цифры.

Такую же динамику вакцинирование показало во вторую неделю октября, когда стало понятно, что будет третья волна заболевания.

Осенью 2021 года в среднем было вакцинировано по 14 000 жителей Эстонии за неделю. Не факт, что такой показатель вновь будет достигнут, поскольку, по словам Уусберга, каждая следующая волна желающих вакцинироваться слабее предыдущей. Кроме того, растет число тех, кто переболел коронавирусом и на длительный период в вакцинации не нуждается.