Нур-Султан, , 15:44 — REGNUM Москва поддерживает связь с загранучреждениями РФ в Казахстане. Обстановка вокруг дипмиссий РФ в Казахстане остается спокойной. Об этом 5 января говорится в заявлении внешнеполитического ведомства РФ.

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Ранее в МИД РФ отметили, что Россия надеется на скорейшую нормализацию положения в Казахстане и выступает за мирное решение проблем в рамках диалога.

«Выступаем за мирное решение проблем в рамках конституционно-правового поля и диалога, а не через уличные беспорядки», — говорится в тексте сообщения .

В ведомстве также отметили, что действия президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева направлены на стабилизацию ситуации.