Казань, , 15:39 — REGNUM Информация сообщения о «минировании», которое ранее поступило на почту консульства Казахстана в Татарии, не подтвердилась. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Татария Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Поступило в консульство сообщение на почту об угрозе — «минировании». Все проверили, информация не подтвердилась», — цитирует ТАСС представителя одного из ведомств.

Консульство Казахстана в Казани обслуживает граждан, проживающих в Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Башкирии, Татарии, Чувашии, Кировской, Нижегородской, Пензенской, Ульяновской и Свердловской областях, а также в Пермском крае.

ИА REGNUM напоминает, ранее telegram-канал Mash Iptash сообщил, что около здания на улице Карла Маркса, 8 дежурят экстренные службы. Были замечены представители Росгвардии, полиции, ГИБДД, а также кинологи. Проверялась информация о заложенном взрывном устройстве. Отмечалось, что эвакуация не проводилась.

В настоящее время в нескольких городах Казахстана продолжаются протесты против резкого повышения стоимости топлива, которые начались 2 января. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку. В ходе протестов наблюдаются столкновения митингующих с силовиками.