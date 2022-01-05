Москва, , 15:39 — REGNUM В МВД РФ призвали разрешить конфликтную ситуацию в Казахстане «в рамках конституционно-правового поля и диалога, а не через уличные беспорядки». Об этом 5 января сообщается на сайте ведомства.

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«Надеемся на скорейшую нормализацию положения в стране, с которой РФ связывают отношения стратегического партнерства и союзничества, братские, человеческие контакты», — отметили в МВД.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Причиной стало повышение цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (ок. 20 руб.).