Лас-Вегас, США, 5 января, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Немецкий производитель BMW привёз на выставку Consumer Electronics Show (CES) в Лас-Вегасе автомобиль с возможностью быстрой смены цвета кузова. Видео с демонстрацией технологии опубликовано на странице портала Out of Spec Studios в социальной сети Twitter.

Bmwgroup.com BMW iX

На представленном видео цвет кузова кроссовера BMW iX за несколько секунд меняется с серого на белый. Пока непонятно, планирует ли BMW внедрить эту технологию в серийные автомобили.

Новый электрический BMW iX M60 станет третьим автомобилем в линейке iX. Он будет разгоняться с места до 100 км/ч за 3,9 секунды, развивая максимальную скорость до 250 км/ч. Максимальная дальность хода на одном заряде аккумуляторов составит 575 км.

Ранее в BMW представили планы по развитию электрифицированных автомобилей. В компании рассчитывают, что к 2030 году на долю электромобилей будет приходиться более 50% продаж автомобилей BMW во всём мире.