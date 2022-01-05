Элиста, 5 января, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Глава Калмыкии Бату Хасиков пригласил земляков присоединиться к культурной жизни республики, посетив в праздничные дни спектакли и концерты.

Театр

«В 2022 году нам предстоит больше рассказывать о культуре Калмыкии, проводить больше мероприятий и реализовывать новые проекты. При этом уделять особое внимание вовлечению молодежи», — написал Хасиков в Instagram.

В 2021 году в Калмыкии были отремонтированы театр кукол, филармония и республиканский русский театр драмы и комедии. Обновления коснулись и сельских домов культуры.

По словам Хасикова, модернизация инфраструктуры будет продолжена.