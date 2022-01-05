Москва, , 15:35 — REGNUM Сообщения о том, что московский футбольный клуб «Спартак» интересуется нападающему софийского ЦСКА Хорди Кайседо, опроверг глава пресс-службы «красно-белых» Дмитрий Зеленов. Его слова 5 января приводит «Матч ТВ».

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«Это неправда», — сказал Зеленов, комментируя указанные сообщения об интересе московской команды к 24-летнему эквадорскому футболисту.

При этом примерная трансферная стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет около €1,5 млн.

Отметим, ранее болгарское издание Bulgaria On Air сообщило, что «Спартак» проявляет интерес к эквадорскому форварду софийской команды ЦСКА Хорди Кайседо.