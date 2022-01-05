Кабанский район, Бурятия, 5 января, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Прокуратура проконтролирует проведение проверки по факту смертельной аварии в Кабанском районе Бурятии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

ТЦМК Бурятии ДТП в Бурятии

По предварительным данным, в результате ДТП на федеральной трассе «Байкал» погибли два человека, четверо несовершеннолетних пострадали.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения», — отметили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, около 13 часов 5 января в 15 км от посёлка Танхой столкнулись автомобили Volvo и SsangYong. Всего в аварии пострадали восемь человек.