Астана, 5 января, 2022, 15:30 — ИА Регнум. В столице Казахстана Нур-Султане, а также в Алма-Ате во второй половине дня 5 января отключили интернет и телефонную связь. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Следите за развитием событий в трансляции: «Протесты в Казахстане против высоких цен на газ — трансляция»

В стране с 4 января введено чрезвычайное положение. О перебоях со связью и интернетом в республике сообщают с начала января. Также блокируются ряд новостных сайтов Казахстана.

В Алма-Ате второй день подряд происходят беспорядки. Есть информация о двухстах пострадавших, большинство из которых — правоохранители. В бывшей столице Казахстана протестующие также захватили резиденцию президента, горят пожары в прокуратуре и администрации города.

Напомним, протесты в Казахстане начались из-за недовольства гражданами резким ростом цен на газ. После уступок властей мирные протесты в некоторых городах переросли в беспорядки.