Хоринский район, Бурятия, 5 января, 2022, 15:28 — ИА Регнум. В Хоринском районе Бурятии задержан 30-летний мужчина по обвинению в покушении на убийство сразу нескольких жителей села Хасурта. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, в числе потерпевших четыре ребёнка.

СУ СКР по Бурятии Сгоревший дом в Бурятии

Предварительно установлено, что в конце декабря обвиняемый узнал, что его бывшая сожительница якобы встречается с другим мужчиной. Решив отомстить, он пробрался ночью к её дому, где она проживала с четырьмя детьми, облил крыльцо бензином и поджёг. Затем он поджёг дом своего предполагаемого соперника.

Однако массовое убийство удалось предотвратить — сосед женщины увидел возгорание в окно, разбудил жильцов и помог им выбраться через окно. При этом хозяйка и один ребёнок получили ожоги. Дом спасти не удалось.

«Во втором доме проживала еще одна семья. Они смогли вовремя проснуться и самостоятельно потушить огонь. В ходе осмотра места происшествия установлено, что в обоих случаях причиной возгорания являлся поджог», — отметили в управлении.

Уголовное дело возбуждено за покушении на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное общеопасным способом. Подозреваемый был задержан на животноводческой стоянке, где скрывался и заключён под стражу. К настоящему времени мужчина дал подробные показания.