Элиста, , 15:28 — REGNUM В Калмыкии за последние сутки зарегистрировано два летальных исхода среди пациентов с COVID-19. Такие данные приводит региональный оперштаб 5 января.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За весь период эпидемии в Калмыкии с осложнениями, вызванными коронавирусом, не смогли справиться 734 пациента.

ИА REGNUM сообщало, что в Калмыкии до конца января 2022 года действует режим коронавирусных ограничений.

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